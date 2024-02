© Foto: Unsplash



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Vorbörslich hat die Aktie des Luft- und Raumfahrtunternehmens Intuitive Machines einen beeindruckenden Anstieg verzeichnet. Dieser Anstieg folgt auf den erfolgreichen Start ihrer privaten Mondlandefähre IM-1 am 15. Februar in Florida, die das Unternehmen auf Kurs zur ersten Mondlandung seit mehr als einem halben Jahrhundert setzte. Seit dem Start der Mission hat die Aktie von Intuitive Machines über 60 Prozent an Wert gewonnen. Die Landung der IM-1 von Intuitive Machines ist laut Reuters für den 22. Februar am Südpol des Mondes geplant und markiert einen historischen Meilenstein als erste Mondlandung eines privaten Unternehmens. In einer aktuellen Bewertung hat Roth MKM das Kursziel für …