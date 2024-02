Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 20. Februar 2024, hat die Regierung die Gestaltungskommission für die Mandatsperiode vom 1. März 2024 bis zum 29. Februar 2028 neu bestellt.Gemäss Art. 93 Abs. 1 des Baugesetzes bestellt die Regierung zur Beurteilung von Bau- und Planungsvorhaben eine Kommission. Der Kommission gehören die Leiterin der Baubehörde als Vorsitzende, zwei von der Liechtensteinischen Ingenieur- und Architektenvereinigung (LIA) vorgeschlagene Fachexpertinnen oder Fachexperten sowie zwei ausländische Expertinnen oder Experten an. Die jeweils betroffene Gemeinde kann zudem zwei Mitglieder in die Gestaltungskommission entsenden.Die Gestaltungskommission setzt sich ab dem 1. März 2024 aus folgenden ständigen Mitgliedern zusammen: Marion Spirig als Leiterin des Amtes für Hochbau und Raumplanung und Vorsitzende der Kommission, Thomas Keller und Urs Hüssy als Vertreter des LIA sowie Andrea Cejka als ausländische Expertin und Hugo Dworzak als ausländischer Experte. Für Thomas Keller und Urs Hüssy ist es die zweite Mandatsperiode in der Gestaltungskommission. Die drei anderen Mitglieder wurden erstmals von der Regierung in die Kommission bestellt.Die Regierung dankt den neu- respektive wiederbestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode in der Kommission mitzuwirken. Den ausscheidenden Mitgliedern Stephan Banzer, Jacqueline Kissling und Sybilla Zech dankt sie für die geleistete Arbeit.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian Rüdisser, GeneralsekretärT +423 236 60 24maximilian.ruedisser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916204