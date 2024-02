In einem eher impulslosen Handel haben am Dienstag die Dax-Anleger nach dem verhaltenen Wochenauftakt erneut zurückhaltend agiert. Am Nachmittag belief sich das Minus für den deutschen Leitindex auf 0,16 Prozent auf 17.065,46 Zähler. Für eine erneute Annäherung an die Rekordmarke von fast 17.200 Punkten fehlen derzeit Schwung und Treiber. Andererseits scheint die runde Marke von 17.000 Punkten eine gute Unterstützung zu sein.Mit mehr Bewegung dürfte wohl erst in der zweiten Wochenhälfte zu rechnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...