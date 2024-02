Wien (www.fondscheck.de) - Die Investmentboutique Gané stellt ihren im Dezember lancierten Gané Global Balanced Fund (ISIN DE000A3ERNP9/ WKN A3ERNP) in den kommenden Tagen von einem defensiven auf ein offensives Anlagekonzept um, so die Experten von "FONDS professionell".Der Mischfonds solle zudem umbenannt werden und künftig Gané Value Event Fund heißen. Das kündige der Aschaffenburger Asset Manager in einer Pressemitteilung an. Der Gané-Mischfonds sei aktuell nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen, solle bald aber auch in Österreich erhältlich sein. ...

