Dieser Ansicht ist ein Top-Stratege der Wall Street. Die Stimmung in den USA ist im Vorfeld der Nvidia-Earnings nervös. Wird der Gewinnbericht zum Momentum-Killer? Marktstrategen haben ihre Kursziele für den S&P 500 zum Jahresende erhöht. Das Cboe-Aktien-Put/Call-Verhältnis ist so niedrig wie nie zuvor, was bedeutet, dass mehr Wetten auf steigende als auf fallende Aktienkurse abgeschlossen werden. Die monatliche Umfrage der Bank of America unter globalen Fondsmanagern ergab zudem die höchsten Wachstumserwartungen seit zwei Jahren. Die Quartalsergebnisse von Nvidia am Mittwoch werden einen großen Einfluss auf die Stimmung haben und könnten leicht der Auslöser für eine Korrektur sein. Doch …