Sollten Anleger sich jetzt noch schnell die aktuellen hohen Zinsen sichern, bevor die Notenbanken wieder an der Zinsschraube drehen? Aber - ist es wirklich schon bald so weit? Welche Erwartungen haben die Finanzexperten und wie positionieren sich die Anleger derzeit? Einschätzungen von Jens Furkert, Leiter des Anleihenhandels an der Börse Stuttgart, der zudem verrät, welche Anleihen derzeit besonders beliebt sind.