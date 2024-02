Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) fordert die Bundesregierung zu mehr Tempo beim Ausbau von Wasserstofftechnologien auf. Zwar seien bisher wichtige Grundlagen gelegt worden, nun gelte es aber, "mehr Tempo zu machen", sagte Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW, am Montag in Berlin. Das würden sicherlich auch Pure-Player wie die Elektrolyse-Spezialisten Plug Power, Nel oder ITM Power begrüßen."Perspektivisch ist es tatsächlich so, dass wir die Welt mit grünem Wasserstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...