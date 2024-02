London (ots) -Diese Kooperation wird dafür sorgen, dass die Namen Floki (https://floki.com/) und TokenFi in den heiligen Hallen der Tischtennisgeschichte Anklang finden, indem sie beim ältesten und prestigeträchtigsten Tischtennisturnier der Welt präsent sind.Das Branding von Floki und TokenFi wird nahtlos in die Veranstaltung integriert, wodurch sichergestellt wird, dass die Kryptowährung bei einem geschätzten kumulierten Fernsehpublikum von 451 Millionen Zuschauern und durch eine umfangreiche Sendezeit von 1.241 Stunden optimal wahrgenommen wird.An der Veranstaltung, die vom 16. bis 25. Februar 2024 in der Stadt Busan, Korea, stattfindet, werden nicht nur über 2.000 Spieler aus 40 Nationen teilnehmen, sondern auch 16 Startplätze für die bevorstehenden Olympischen Sommerspiele vergeben. Die Endrunde fällt mit der Hundertjahrfeier des Tischtennissports in Korea zusammen und verleiht dem Turnier eine zusätzliche historische Bedeutung.Flokis Partnerschaft mit der Meisterschaft zeigt das Engagement für den Aufbau einer starken Gemeinschaft rund um die Liebe zum Sport. Diese Veranstaltung bietet Floki eine großartige Gelegenheit, mit Fans in Kontakt zu treten, wie die 5,4 Millionen Online-Interaktionen vergangener Veranstaltungen zeigen.Die globale Tischtennis-Community hat insgesamt mehr als 519 Millionen Follower. Der Sport im Allgemeinen hat 55 % männliche Zuschauer, 33 % der Zuschauer sind zwischen 16 und 19 Jahre und 42 % zwischen 30 und 49 Jahre alt.Tischtennis ist eine der Top-4-Sportarten in Asien und wird von über 500 Millionen Haushalten gesehen. Mit 398 Millionen treuen asiatischen Fans und einer beeindruckenden Einschaltquote auf Chinas CCTV-5 ist Flokis Reichweite in Asien größer denn je. In China, wo der Sport eine überwältigende Fangemeinde von 241 Millionen aktiven Fans und eine beachtliche Unterstützergruppe der Millennials und Generation Z hat, etablierte sich Tischtennis während der Olympischen Spiele als die Sportart Nummer eins.Pressekontakt:Floki001 786-402-1064Pr@floki.comhttps://floki.com/Original-Content von: Floki, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173533/5718432