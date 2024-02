© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati Harnik



Capital One übernimmt Discover Financial Services für 35,3 Milliarden US-Dollar. Damit verschafft sich die Bank einen Vorsprung auf dem umkämpften Kreditkartenmarkt. Auch Warren Buffett könnte am Deal beteiligt sein.Die Capital One, die von Warren Buffets Berkshire Hathaway unterstützt wird, hat sich bereit erklärt, Discover Financial Services in einem 35-Milliarden-Dollar-Aktiengeschäft zu kaufen. Nach Angaben von Bloomberg Intelligence wird dies die Rivalen JPMorgan und Citigroup in Bezug auf das US-Kreditkartenvolumen übertreffen. Es ist eine "einmalige Gelegenheit", zwei Unternehmen zusammenzubringen, die mit den größten Zahlungsnetzwerken konkurrieren können, so Richard Fairbank, CEO …