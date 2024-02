Die Wall Street meldet sich aus dem verlängerten Wochenende zurück und auch am Kryptomarkt ist plötzlich wieder mehr Bewegung. Der Bitcoin ist am Dienstagnachmittag auf ein neues 2-Jahres-Hoch gesprungen, während Ethereum zeitweise die runde 3.000-Dollar-Marke überwunden hat. Aktuell schwächeln die Bullen allerdings wieder.Ohne Impulse von der Wall Street, wo wegen eines Feiertags auch am gestrigen Montag nicht gehandelt wurde, hat sich der Bitcoin in den vergangenen Tagen auf hohem Niveau eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...