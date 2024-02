New York (ots/PRNewswire) -Model Copilot verbessert die Modelldokumentation und -steuerung mit fortschrittlicher KIMontoux, ein führender Anbieter von KI- und versicherungsmathematischer Modellierungstechnologie, gab heute die Markteinführung von Model Copilot bekannt, dem allerersten generativen KI-Copiloten, der speziell für Versicherungsmathematiker entwickelt wurde. Dieses bahnbrechende Produkt wird die versicherungsmathematische Arbeit verändern, indem es 80-90 % der Zeit einspart, die für gängige Modellierungsaufgaben benötigt wird.Model Copilot verfügt über eine ständig wachsende Reihe von Funktionen, die darauf abzielen, die Komplexität der Modelldokumentation und -verwaltung zu bewältigen. Durch die Nutzung fortschrittlicher generativer KI unterstützt Model Copilot Aktuare beim Verstehen, Dokumentieren und Pflegen von Modellen mit einem noch nie dagewesenen Maß an Klarheit, Genauigkeit und Effizienz. Durch die Automatisierung der zeitaufwändigsten Aspekte der Modelldokumentation und -verwaltung ermöglicht Model Copilot den Aktuaren, sich auf strategische Entscheidungsfindung und analytische Aufgaben zu konzentrieren, was die Produktivität und die Qualität der Ergebnisse erheblich steigert."Model Copilot stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Integration von generativer KI in der Versicherungsmathematik dar", so Klaas Stijnen, Mitbegründer und einer der Geschäftsführer von Montoux. "Wir sind bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die Aktuare unterstützen, und Model Copilot ist ein Beweis für dieses Engagement. Durch die Automatisierung und Verbesserung der Modelldokumentation verbessern wir nicht nur die Effizienz und Genauigkeit der versicherungsmathematischen Arbeit, sondern setzen auch einen neuen Standard für die Branche. Der Funktionsumfang von Model Copilot wird sich im Laufe der Zeit stark erweitern, um weitere Herausforderungen zu lösen, mit denen Aktuare in ihrer täglichen Arbeit konfrontiert sind."Die wichtigsten Vorteile von Model Copilot:- Erstklassige Dokumentation: Model Copilot erstellt umfassende, klare und prägnante Dokumentationen, die den Industriestandards entsprechen und diese sogar übertreffen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Modelle vollständig verständlich und transparent sind, was die Überprüfung, Validierung und Einhaltung von Vorschriften erleichtert.- Zeiteffizienz: Durch die Automatisierung großer Teile des Dokumentationsprozesses reduziert Model Copilot die Zeit, die Aktuare für die manuelle Dokumentation aufwenden müssen, drastisch. Dadurch gewinnen die Aktuare wertvolle Zeit, um sich auf komplexere und wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.- Konsistenz und Genauigkeit: Model Copilot ermöglicht eine konsistente Dokumentation über alle Modelle in einem Nachlass, wodurch das Risiko menschlicher Fehler minimiert und die Zuverlässigkeit der versicherungsmathematischen Arbeit erhöht wird.- Leichte Implementierung: Model Copilot erfordert keine versicherungsmathematische Systemmigration von Modellen. Die Versicherer müssen nur die Modellinformationen und Dokumentationsstandards hochladen und können den Wert der Anwendung sofort erkennen.- Sichere, transparente und überprüfbare KI: Model Copilot kann über die sichere Cloud-Umgebung von Montoux oder innerhalb des Versicherungsunternehmens eingesetzt werden. Die Versicherer können auch ihr bevorzugtes LLM auswählen und die Anwendung so konfigurieren, dass sie ihre internen Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz erfüllt.Der Model Copilot von Montoux ist jetzt für Versicherer verfügbar, die ihre Modellierungsfähigkeiten verbessern und die Zukunft der generativen, KI-gestützten Finanztransformation nutzen möchten. Weitere Informationen über Model Copilot und darüber, wie es Ihre versicherungsmathematischen Prozesse modernisieren kann, finden Sie hier: www.montoux.aiInformationen zu Montoux:Montoux ist der führende Anbieter von versicherungsmathematischen KI- und Modellierungstools und setzt einen neuen Standard für die Risikobewertung und das Risikomanagement von Versicherungsunternehmen. Das Montoux-Toolkit nutzt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, der Cloud und der Automatisierung, um herkömmliche aktuarielle Prozesse zu modernisieren. So können sich Versicherer von den Beschränkungen herkömmlicher Modellierungssysteme befreien und sowohl die aktuarielle Produktivität als auch die strategische Wirkung steigern. Zu den Kunden zählen mehrere der weltweit führenden Versicherungsanbieter in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen wurde sowohl auf der Insurtech100- als auch auf der AIFintech100-Liste als eines der innovativsten Technologieunternehmen der Welt aufgeführt. Erfahren Sie mehr: www.montoux.aimatt.cook@montoux.comMedienkontakt:Matt Cookmatt.cook@montoux.comLeiter der Abteilung Marketing und PartnerschaftenMontoux989-882-5435View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/montoux-bringt-den-ersten-generativen-ki-copiloten-fur-versicherungsmathematiker-auf-den-markt-302066186.htmlOriginal-Content von: Montoux, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167529/5718476