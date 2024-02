Georgetown, Guyana (ots/PRNewswire) -Das Georgetown Seafront Resort ist ein 300-Millionen-Dollar-Projekt, bei dem 410 Fünf-Sterne-Zimmer und Konferenzeinrichtungen entstehen, die die Wettbewerbsfähigkeit Guyanas als Veranstaltungsort für Konferenzen erhöhen werden.Die strategische Lage des Resorts an der Carifesta Avenue entlang der malerischen Strandpromenade von Georgetown ist eine harmonische Mischung aus zeitgenössischer Eleganz und reicher kultureller Essenz.Die Power International Holding (PIH), ein globales Investitionskonglomerat mit Sitz in Katar, vollzog den ersten Spatenstich für das Georgetown Seafront Resort and Convention Center, ein erstklassiges Bauvorhaben ihrer Tochtergesellschaft Assets Group, dem Entwicklungs- und Verwaltungszweig für das Gastgewerbe.Die Veranstaltung fand unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz, des Präsidenten der Kooperativen Republik Guyana, Dr. Mohamed Irfaan Ali, in Anwesenheit von Würdenträgern aus verschiedenen Sektoren, darunter Tourismus, Gastgewerbe und Investitionen, parallel zur Guyana Energy Conference & Supply Chain Expo 2024 statt.Von der Power International Holding nahmen an der Zeremonie Moutaz Al-Khayyat, Vorsitzender, Ramez Al-Khayyat, stellvertretender Vorsitzender, Präsident und Konzernleiter, und Abid Butt, Konzernleiter der PIH-Tochter Assets Group, teil.Die 76.000 m² große Immobilie wird für 300 Mio. USD erbaut und soll 260 luxuriöse Zimmer und Suiten sowie 150 Apartments mit Service umfassen, darunter Markenresidenzen und Premium-Villen sowie einen exklusiven Members' Club.Dieses Projekt wird die Wettbewerbsfähigkeit Guyanas als wichtiges Konferenzziel erheblich steigern.Seine Exzellenz, der Präsident der Kooperativen Republik Guyana, Dr. Mohamed Irfaan Ali, hat die katarische Präsenz im Land begrüßt und seine Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass diese Entwicklung einen besonderen Meilenstein für Georgetown darstellen wird. Er sicherte seine Unterstützung für das Projekt zu.Moutaz Al-Khayyat, der Vorsitzende der Power International Holding PIH, äußerte sich begeistert über die Eröffnung des Georgetown Seafront Resort and Convention Center. Dieses Juwel verspricht, den Luxus in Guyanas florierendem Tourismussektor neu zu definieren. Jeder Aspekt dieses Resorts zeugt von unvergleichlicher Eleganz, dank der sorgfältig gestalteten Unterkünfte und der erstklassigen Annehmlichkeiten, die Guyanas Gastfreundschaftsszene aufwerten werden.Ramez Al-Khayyat, stellvertretender Vorsitzender, Präsident und Konzernleiter der Power International Holding PIH, hob die Feierlichkeiten als Beginn vielversprechender Investitionen in Guyana in wichtigen Sektoren wie Tourismus, Gesundheitswesen und Infrastrukturentwicklung hervor. Er brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, Guyana in dieser Zeit des Wandels zu unterstützen.Lesen Sie den vollständigen Artikel auf: https://powerholding-intl.com/2024/02/18/power-international-holding-hosts-the-groundbreaking-ceremony-for-a-major-resort-and-convention-center-in-guyana/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2342832/Georgetown_Seafront_resort.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qatari-power-international-holding-feiert-den-ersten-spatenstich-fur-ein-groWes-resort-und-kongresszentrum-in-guyana-302066314.htmlPressekontakt:Nesrine Nacef: n.nacef@eleganciagroup.com,+974 44292220 - DURCHWAHL 2134Original-Content von: Power International Holding, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173537/5718484