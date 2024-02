© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Die massive Rallye der Super-Micro-Aktien scheint Risse zu bekommen. Die Aktie notiert erneut zweistellig im Minus. Investmentunternehmen Rosenblatt verdoppelt währenddessen nahezu das Kursziel für die Titel.Am Freitag musste die Aktie des Highflyers Super Micro Computer einen 20-prozentigen Crash verkraften. Shortseller konnten endlich aufatmen, weil sie während der rasanten Rallye Verluste in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar hinnehmen mussten. Auch am Dienstag fallen die Titel zu US-Börseneröffnung um über zehn Prozent. Händler, die gegen das Halbleiterunternehmen gewettet hatten, erzielten bei dem Crash am Freitag, dem größten Rückgang seit August, Papiergewinne in Höhe von 1,2 …