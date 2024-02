Den Launch von Skull and Bones hat sich Ubisoft anders vorgestellt. Denn anstelle des 200-Millionen-Dollar-Games reden gerade alle über ein ganz anderes Spiel, während sich niemand für das Piraten-Abenteuer interessiert. In Skull and Bones hat der Publisher Ubisoft große Erwartungen gesetzt. Ganze 200 Millionen US-Dollar und zehn Jahre Entwicklungszeit sind in das Open-World-Piraten-RPG geflossen. Ubisoft-Chef Yves Guillemot bezeichnete das Spiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...