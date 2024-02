DJ Aktien Schweiz klettern auf Jahreshoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist den europäischen Börsen am Dienstag etwas davongelaufen. Im Handel wurde auf die seit längerer Zeit herbeigesehnte Zinssenkung der chinesischen Zentralbank verwiesen, die nach Angaben von Beobachtern höher ausgefallen war als angenommen. Händler räumten aber ein, dass die Zinsschritte in China außerhalb der Schweiz kaum Impulse gesetzt hatten. Am Nachmittag sorgten überzeugende Geschäftszahlen des US-Einzelhändlers Walmart für Rückenwind. Die Kennziffern wurden als Beleg für die Konsumfreude in den USA gewertet. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.457 Punkte und stieg auf Jahreshoch. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,75 (zuvor: 12,4) Millionen Aktien.

Gestützt wurden der Markt von den defensiven Schwergewichten Novartis (+1,4%) und Nestle (+1%). Richemont (-0,1%) und außerhalb des SMI Swatch (-3%) gerieten mit Exportdaten schweizerischer Uhren unter Druck. Die Ausfuhren offenbarten einen schwachen Jahresstart auf einigen Kernmärkten, wie die Citi-Analysten anmerkten. Am breiten Markt sanken Sandoz nach einer Rückrufaktion eines Medikaments um 2,9 Prozent. Oerlikon (+7,3%) legte Geschäftszahlen vor und teilte die Abspaltung des Textilmaschinengeschäfts mit. Temenos (-5,6%) legte nach den Vorwürfen des Leerverkäufers Hindenburg Geschäftszahlen vor. Nach einem schwachen Ausblick fielen Siegfried Holding um 7,5 Prozent.

