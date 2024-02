Die Strabag SE wird ihre geplante Kapitalerhöhung (ich hatte dir hier ausführlich berichtet) am 21. März 2024 durchziehen. Wie du weißt, dient sie dazu, den Strabag-Anteil des russischen Oligarchen Oleg (Deripaska) auf unter 25 Prozent (also auf 24,1 Prozent) zu drücken. Nun hast du sicher mitbekommen, dass die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hart an einem Deal arbeitet, um Olegs Aktien zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...