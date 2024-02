Der DAX hat sich auch am Dienstag stabil über der psychologisch wichtigen Marke von 17.000 Punkten gehalten. Mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 17.068,43 Punkte ging der Leitindex aus dem Handel. Für eine erneute Annäherung an die Rekordmarke von fast 17.200 Punkten fehlen derzeit zwar Schwung und Treiber, doch die runde Marke von 17.000 Punkten bot zumindest weiterhin eine gute Unterstützung.Der DAX hält sich im aktuellen Umfeld recht solide, auch wenn ein kleines Minus am heutigen Handelstag ...

