Erweitertes PartnerLink-Programm bietet beschleunigte, reichhaltige Partnererfahrung zur Unterstützung der Kundenanforderungen

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), der führende Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen, gab heute die Erweiterung seines PartnerLink- Programms bekannt, um Partner besser in die Lage zu versetzen, die End-to-End-Orchestrierung der Lieferkette für gemeinsame Kunden voranzutreiben. Angesichts der neuen Volatilität und Ungewissheit, die eine noch nie dagewesene Nachfrage nach digitaler Transformation auslösen, benötigen Unternehmen Zugang zu Lösungen, die Agilität, Vorhersagbarkeit und Intelligenz in einem beschleunigten Tempo bieten.

Seit dem Start 2021 ist das Kinaxis PartnerLink-Programm zu dem Systemintegratoren (SIs), Cloud-Partner, Solution Extension Partner (SolEx) und Value-Added Reseller (VARs) gehören auf über 170 Partner und mehr als 2.500 zertifizierte Berater weltweit angewachsen und damit zu einem der größten Netzwerke von Supply-Chain-Transformations-Spezialisten in der Branche geworden.

Inmitten zunehmender globaler Handelsunterbrechungen investiert Kinaxis in eine Reihe bedeutender PartnerLink-Programme, um seine schnell wachsende Gemeinschaft zu stärken. Dazu gehören neue Programmstufen und regionale partnerzentrierte Veranstaltungen sowie ein überarbeiteter Lehrplan mit Schulungen, Tools und Enablement-Ressourcen, um sicherzustellen, dass sie einen schnelleren Weg zum Einsatz auf unserer Plattform finden.

Zu den wichtigsten Investitionen für 2024 gehören:

Partner Relationship Management Portal dieses neue Portal dient als dynamischer, allumfassender Kommunikationsknotenpunkt mit anpassbaren Dashboards für den Zugriff auf wertvolle Vertriebsressourcen, Marketing- und Implementierungsunterstützung, Schulungs- und Zertifizierungsinformationen, Veranstaltungsnachrichten, Produktmaterialien und mehr.

dieses neue Portal dient als dynamischer, allumfassender Kommunikationsknotenpunkt mit anpassbaren Dashboards für den Zugriff auf wertvolle Vertriebsressourcen, Marketing- und Implementierungsunterstützung, Schulungs- und Zertifizierungsinformationen, Veranstaltungsnachrichten, Produktmaterialien und mehr. Die erste globale Partner-Roadshow eine Reihe von exklusiven, persönlichen Veranstaltungen in APAC, EMEA und Nordamerika mit branchenspezifischen Präsentationen von Kinaxis und Vordenkern der Branche und einem Einblick in die wichtigsten Produktinnovationen aus erster Hand.

eine Reihe von exklusiven, persönlichen Veranstaltungen in APAC, EMEA und Nordamerika mit branchenspezifischen Präsentationen von Kinaxis und Vordenkern der Branche und einem Einblick in die wichtigsten Produktinnovationen aus erster Hand. Neue Zertifizierungen eine erweiterte Liste von Zertifizierungen stellt sicher, dass hochqualifizierte Berater immer auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklungen und der besten Implementierungsmethoden sind.

eine erweiterte Liste von Zertifizierungen stellt sicher, dass hochqualifizierte Berater immer auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklungen und der besten Implementierungsmethoden sind. Neues Tiering-System ein umfassendes Tiering-Rahmenwerk bietet Zugang zu verschiedenen finanziellen und geschäftlichen Vorteilen, von Schulungen und Tools bis hin zu Marktentwicklungsfonds, Partnerbeiräten, Sandbox-Demoumgebungen und mehr. Die Partner werden automatisch in die Silber-Stufe aufgenommen und können bei Erfüllung der Umsatz-, Zertifizierungs- und Spezialisierungsanforderungen in höhere Stufen aufsteigen.

"Angesichts von Arbeitskonflikten, Cyberangriffen und der Eskalation von Konflikten in globalen Krisenherden wie Osteuropa und dem Nahen Osten, die alle den globalen Warenverkehr bedrohen, hatten Unternehmen noch nie einen größeren Bedarf an Supply-Chain-Lösungen, die sie in die Lage versetzen, sich auf unerwartete Unterbrechungen vorzubereiten und darauf zu reagieren", sagte Conrad Mandala, Senior Vice President, Globale Partnerorganisation bei Kinaxis. "Die Investitionen, die wir in unser PartnerLink-Programm tätigen, werden unsere Position stärken, um aus dieser Nachfrage Kapital zu schlagen und unsere globalen Wachstumsziele zu erreichen, indem wir sicherstellen, dass unser Partner-Ökosystem über die Werkzeuge verfügt, die sie benötigen, um ihren Kunden zu helfen, ihre Supply-Chain-Resilienz zu erreichen, egal welche Risiken am Horizont auftauchen."

Wenn Sie mehr über Kinaxis und sein Partnerprogramm erfahren möchten, besuchen Sie bitte kinaxis.ca/partners

Über Kinaxis

Kinaxis ist global führend im Bereich Management der Lieferkette. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu steuern, angefangen bei der mehrjährigen strategischen Planung, über die praktische Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn

