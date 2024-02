SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032) mit einem herben Rückschlag. Nach guten Produktionsergebnissen in 2023 und 1 Tag bevor die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht werden sollten.Aufgrund des Vorfalls verschiebt sich der Termin nun auf den 27.02.2024! Die Türkei hat die Umweltlizenzen für eine Goldmine nach einem Unfall storniert. Die Mine wird von einer Tochtergesellschaft von SSR Mining Inc. in der östlichen Türkei betrieben. Ein Erdrutsch in dieser Woche ...

