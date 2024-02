China-Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps: Jetzt kostenlosen Report herunterladen und mehr erfahren! http://tinyurl.com/yp78prnh Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank spricht um wO-TV-Interview über die Bedeutung der "GRANOLAS" - elf führende europäische Wachstumsaktien, die als Gegenstück zu Amerikas "Magnificent Seven" gesehen werden. Diese Gruppe, benannt nach einer Wortschöpfung von Goldman Sachs, umfasst diverse Branchenführer wie Roche, ASML und LVMH und zeichnet sich durch beträchtliche Reinvestitionen in Wachstum aus. Die GRANOLAS sind für rund 25 Prozent der Performance ihrer Indizes verantwortlich und bieten mit erwarteten Wachstumsraten zwischen 5 und 10 Prozent glänzende Aussichten. Im Gegensatz zu den rein technologieorientierten amerikanischen Unternehmen ist die GRANOLAS-Gruppe breiter diversifiziert, mit starken Marken in Pharma, Luxusgütern und Nahrungsmitteln. Stephan erklärt. wie diese Top-Aktien trotz der Herausforderungen durch die aktuelle Wirtschaftslage ein robustes Wachstumspotenzial beweisen - und was sie für Anleger zu attraktiven Investments macht.