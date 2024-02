Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Palantir hat am Dienstag Federn lassen müssen. Das KI-Software-Unternehmen verlor gleich -6 % und befindet sich damit auf dem Weg in Richtung einer deutlichen Korrektur. Auch Analysten zeigen sich nicht sonderlich zuversichtlich. Die gehen nach den vorliegenden Kursprognosen auf Marketscreener von einem weiteren Verlust aus. Das ist wenig verwunderlich: Die Aktie von Palantir war in den vergangenen Tagen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...