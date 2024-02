wO Börsenlounge: Air Liquide | Walmart | Bayer - Warren Buffett schmiedet Finanzgiganten!

Einmal mehr zeigt Warren Buffett, das er einfach ein gutes Händchen hat. Es entsteht ein neuer Kreditkarten-Riese und wer ist dabei? Natürlich das Orakel aus Omaha. Wie können jetzt Anleger auch mit dabei sein? Capital One übernimmt Discover Financial und zwar in einem reinen Aktiendeal. Nur gut, dass Warren Buffett bereits bei Capital One investiert ist. Hat der Starinvestor im Vorfeld vielleicht schon Discover-Aktien gekauft und baut so seine Position an Capital One aus? Dann könnte Discover die Aktien sein, die Buffett seit zwei Quartalen kauft und dessen Namen er verheimlicht hat. Möglich wäre es und ein Schachzug ala Buffett. Walmart kann mit seinen Quartalszahlen bei den Anlegern …



