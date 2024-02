ReNew Energy Global Plc ("ReNew" oder "das Unternehmen") (Nasdaq: RNW, RNWWW), ein führendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Dekarbonisierungslösungen, veröffentlichte heute seine ungeprüften konsolidierten IFRS-Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 24 und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023.

Betriebliche Highlights:

Am 31. Dezember 2023 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 13,8 GW, von denen ~8,5 GW in Betrieb waren und 5,3 GW zugesagt sind, verglichen mit 13,4 GW am 31. Dezember 2022.

Die Gesamteinnahmen (oder Gesamterlöse) für die ersten neun Monate des GJ24 betrugen 72.414 Mio. INR (870 Mio. US-Dollar), verglichen mit 63.493 INR (763 Mio. US-Dollar) in den ersten neun Monaten des GJ23. Der Nettoertrag für die ersten neun Monate des GJ24 betrug 3.538 Mrd. INR (43 Mio. US-Dollar), verglichen mit einem Nettoverlust von 5.103 Mio. INR (61 Mio. US-Dollar) in den ersten neun Monaten des GJ23. Das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate des GJ24 betrug 52.406 Mrd. INR (630 Mio. US-Dollar) gegenüber 49.994 Mrd. INR (601 Mio. US-Dollar) in den ersten neun Monaten des GJ23. Der Cash Flow to Equity ("CFe") für die ersten neun Monate des GJ24 betrug 21.756 Mio. INR (262 Mio. US-Dollar) im Vergleich zu 19.810 Mio. INR (238 Mio. US-Dollar) in den ersten neun Monaten des GJ23.

Die Gesamteinnahmen (oder Gesamterlöse) für das dritte Quartal des GJ24 betrugen 19.290 Mio. INR (232 Mio. US-Dollar), verglichen mit 16.077 INR (193 Mio. US-Dollar) für das dritte Quartal des GJ23. Der Nettoverlust für das dritte Quartal des GJ 24 belief sich auf 3.216 Millionen INR (39 Millionen US-Dollar), verglichen mit einem Nettoverlust von 4.013 Millionen INR (48 Millionen US-Dollar) im dritten Quartal des GJ 23. Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal des GJ24 betrug 12.509 Millionen INR (150 Millionen US-Dollar) gegenüber 11.628 Millionen INR (140 Millionen US-Dollar) im dritten Quartal des GJ23. Der Cash Flow to Equity (CFe") für das dritte Quartal des GJ24 betrug 2.392 Mio. INR (30 Mio. US-Dollar), verglichen mit 2.682 Mio. INR (32 Mio. US-Dollar) im dritten Quartal des GJ23.

Die Außenstandsdauer des Umsatzes (Days Sales Outstanding, DSO) lag im 3. Quartal des GJ24 bei 86 Tagen, eine Verbesserung um 92 Tage im Vergleich zum Vorjahr.

Prognose für das GJ 24

Wir erhöhen das untere Ende unserer Prognosespanne für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2024 um 2% auf 63.000 bis 66.000 Mio. INR und erwarten bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 Einnahmen aus fertiggestellten Projekten mit einer Leistung von 1.750 bis 1.950 MW.

Die Prognosen des Unternehmens für das bereinigte EBITDA und den Cashflow to Equity für das GJ 2024 basieren auf der Annahme ähnlicher Wetterbedingungen wie im GJ 2023.

Geschäftsjahr Bereinigtes EBITDA Bereinigtes EBITDA/Aktie Cash Flow to Equity (CFe) CFe/Aktie GJ24 63.000

66.000 Mio. INR 158 164 INR 6.000

8.000 Mio. INR 15 20 INR

Hinweis: Die Umrechnung von indischen Rupien in US-Dollar erfolgte zum Wechselkurs von 83,19 INR zu 1,00 US-Dollar.

Informationen zu Webcast und Konferenzschaltung

Für den 20. Februar 2024 um 8.30 Uhr EST (19.00 Uhr IST) ist eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse geplant. Die Konferenzschaltung kann live unter https://edge.media-server.com/mmc/p/wnkm7p5v oder per Telefon (gebührenfrei) unter folgenden Einwahlnummern verfolgt werden:

USA/Kanada: (+1) 855 881 1339

Frankreich: (+33) 0800 981 498

Deutschland: (+49) 0800 182 7617

Hongkong: (+852) 800 966 806

Indien: (+91) 0008 0010 08443

Japan: (+81) 005 3116 1281

Singapur: (+65) 800 101 2785

Schweden: (+46) 020 791 959

Großbritannien: (+44) 0800 051 8245

Rest der Welt: (+61) 7 3145 4010 (gebührenpflichtig)

Eine Audioaufzeichnung der Konferenzschaltung ist im Anschluss auf unserer Investor Relations-Website abrufbar unter https://investor.renew.com/news-events/events

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen operativen und finanziellen Ergebnissen, unseren operativen und finanziellen Ergebnissen wie z.B. Schätzungen der verbleibenden nominalen vertraglichen Zahlungen und der Portfolio-Run-Rate sowie der Annahmen im Zusammenhang mit der Berechnung der vorgenannten Kennzahlen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass unsere Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gehören: die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzmittel zu annehmbaren Bedingungen; Änderungen der Groß- und Einzelhandelspreise für den von Energieversorgern erzeugten Strom aus herkömmlichen Quellen; Änderungen der Tarife, zu denen langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) abgeschlossen werden; Änderungen von politischen Rahmenbedingungen und Vorschriften, einschließlich der Beschränkungen oder Obergrenzen für Netzmessungen und Zusammenschaltungen; die Verfügbarkeit von Rabatten, Steuergutschriften und anderen Anreizen; die Verfügbarkeit von Solarmodulen und anderen Rohstoffen; unsere begrenzte Betriebshistorie, insbesondere als relativ neues börsennotiertes Unternehmen; unsere Fähigkeit, Beziehungen zu Dritten, einschließlich Solarpartnern, aufzubauen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Verpflichtungen durch unsere Kreditfazilitäten zu erfüllen; meteorologische Bedingungen; Versorgungsunterbrechungen; Solarstrombeschränkungen durch staatliche Strombehörden und sonstige Risiken, die in den Registrierungserklärungen und Berichten genannt werden, die unser Unternehmen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) von Zeit zu Zeit eingereicht oder vorgelegt hat. Das Portfolio umfasst die Gesamtkapazität in Megawatt von Solarkraftwerken, die im Rahmen von PPAs unterzeichnet oder zugeteilt wurden oder für die wir eine schriftliche Zusage erhalten haben. Es besteht keine Garantie dafür, dass wir einen PPA unterzeichnen werden, auch wenn uns eine schriftliche Zusage vorliegt. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über ReNew:

Sofern der Kontext nichts anderes erfordert, beziehen sich "wir", "uns" oder "unser" in dieser Pressemitteilung auf ReNew und seine Tochtergesellschaften.

ReNew ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierungslösungen und an der Nasdaq notiert (Nasdaq: RNW, RNWWW). Mit einem Portfolio an sauberer Energie von ~13,8 GWs auf Bruttobasis (Stand: 31. Dezember 2023) ist ReNew eines der größten Unternehmen seiner Art weltweit. ReNew ist nicht nur ein bedeutender unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch auf gerechte und integrative Weise End-to-End-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, Mehrwert-Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die für die Bewältigung des Klimawandels immer wichtiger werden. Weitere Informationen finden Sie unter renew.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

