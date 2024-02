Shanghai (ots/PRNewswire) -Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat 2023 einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht und sich unter den chinesischen Erstausrüstern (OEMs) die führende Position beim Auftragseingang für Windturbinen aus dem Ausland gesichert. Laut dem führenden Energieberatungsunternehmen Wood Mackenzie steht Envision Energy mit einer Auftragskapazität von 4,1 GW an der Spitze und liegt damit deutlich vor seinem nächsten Konkurrenten.Dieser Erfolg unterstreicht die strategische Dominanz von Envision Energy gegenüber seinen Mitbewerbern, da der nächste chinesische OEM-Wettbewerber Aufträge für lediglich 1,345 GW erhalten hat."Die Daten von Wood Mackenzie spiegeln eindeutig unser strategisches Wachstum und unser Engagement für den globalen Sektor der erneuerbaren Energien wider", so Kane Xu, Global Vice President bei Envision Energy. "Unsere führende Position auf dem internationalen Markt ist ein Beweis für unsere wegweisende Technologie, unseren kundenorientierten Ansatz und unsere robuste Lieferfähigkeit, sowohl in China als auch weltweit."Dieser Erfolg untermauert nicht nur die führende Rolle von Envision Energy im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern zeigt auch den bedeutenden Einfluss des Unternehmens bei der Gestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft weltweit. Envision Energy treibt die Innovation weiter voran, baut seine globale Präsenz aus und stärkt seine Position als wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien.Informationen zu Envision EnergyEnvision Energy ist ein weltweit führendes, grünes Technologieunternehmen, das globalen Unternehmen, Regierungen und Institutionen Systemlösungen für erneuerbare Energien anbietet. Envision Energy widmet sich der Aufgabe, die Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft zu bewältigen. Durch technologische Innovationen senkt Envision Energy kontinuierlich die Produktions-, Speicher- und Synergiekosten für erneuerbare Energie. Envision Energy umfasst drei große Geschäftsbereiche - intelligente Windturbinen, Energiespeicherung und grüne Wasserstofflösungen - und arbeitet gemeinsam an umfassenden Lösungen für die Energiewende. Zudem verwaltet das Unternehmen den Envision-Hongshan Carbon-Neutral Fund und ist Eigentümer des Envision Racing Formel-E-Teams, das 2023 die Formel-E-Mannschaftsmeisterschaft gewonnen hat.Heute nutzt Envision Energy sein globales Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren in China, den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Dänemark und anderen Ländern, um die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien weltweit anzuführen. Envision Energy hat sich der Science Based Targets-Initiative (SBTi) angeschlossen und sich dazu verpflichtet, bis 2021 das 1,5-Grad-Ziel auf Unternehmensebene zu erreichen. Bis zum Jahr 2022 hat das Unternehmen für seine globale Geschäftstätigkeit die Klimaneutralität erreicht, und bis 2028 wird seine gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral sein.Envision belegt im Fortune-Ranking "Change the World" 2021 Platz zwei und wurde von der MIT Technology Review in die Top 10 der "World's 50 Smartest Companies" 2019 gewählt.Weitere Informationen unter envision-group.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/747745/NEW_Envision_Tag_Line.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/envision-dominiert-2023-bei-windturbinen-bestellungen-aus-dem-ausland-unter-chinesischen-oems-302066432.htmlPressekontakt:Yang Stratton,yang.stratton@envision-energy.comOriginal-Content von: Envision Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116938/5718498