EDINBURGH, Schottland, Feb. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, der bahnbrechende Anbieter strategischer KI-Plattformen und -Lösungen, und b-rayZ, ein Schweizer Anbieter für KI-gestützte Brustdiagnostik, gaben heute eine kommerzielle Partnerschaft zur Bereitstellung der b-box plus-Lösung für medizinisches Fachpersonal bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird die innovative Technologie von b-rayZ in die KI-Plattform von Blackford integriert.



Blackford bietet medizinischem Fachpersonal Zugang zu einem umfangreichen Portfolio von mehr als 115 medizinischen KI-Lösungen, die auf die Steigerung der klinischen Effizienz und die Verbesserung von Patientenergebnissen ausgelegt sind. Durch die Integration der fortschrittlichen Technologie von b-rayZ in die Plattform von Blackford kann Blackford Gesundheitsdienstleistern leistungsstarke Tools für die Erkennung von Brustkrebs, die Bewertung der Brustdichte, eine qualitätskontrollierte Brustpositionierung und die Optimierung von Arbeitsabläufen anbieten.

Das maßgeschneiderte KI-Framework DANAI von b-rayZ ermöglicht personalisierte, zugeschnittene KI-Modelle, die speziell auf die einzigartigen Anforderungen von Experten für Brustbildgebung abgestimmt sind. Das innovative Framework lässt sich fortlaufend optimieren und weiterentwickeln und kann zur Verbesserung der individuellen diagnostischen Effizienz, die Radiologen bei der Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung unterstützt, nahtlos in bestehende Systeme integriert werden.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit b-rayZ und die Erweiterung unseres marktführenden KI-Portfolios um ihre Lösungen", kommentierte Ben Panter, Gründer und CEO von Blackford. "Das Engagement von b-rayZ bei der Erkennung und Behandlung von Brustkrebs passt hervorragend zu unserer Mission, die Lebensqualität von Patienten durch den Einsatz von KI zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung zu steigern."

Prof. Dr. Cristina Rossi, CEO von b-rayZ, äußerte ihre Begeisterung über die Partnerschaft und meinte: "Unsere Lösungen wurden speziell für die Anforderungen von Brustspezialisten entwickelt und erreichen nun durch diese gemeinsame Initiative Kunden, die auf der Suche nach einem umfassenden Portfolio qualitativ hochwertiger KI-Lösungen sind. Mit Blackford verbindet uns eine gemeinsame Arbeitsethik, die die Anforderungen der Kunden in den Vordergrund stellt und die höchsten Standards im Bereich der Brustdiagnostik und Patientenversorgung gewährleistet."

Über Blackford

Blackford ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI in der Radiologie und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Krankenhäusern und bahnbrechenden Technologieanbietern. Wir agieren als strategischer KI-Partner und bieten Zugang zu einer erprobten Kernplattform, maßgeschneiderten Dienstleistungen und einem Portfolio von mehr als 100 Anwendungen, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, den Wert von KI zu erschließen und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern.

Unsere Zusammenarbeit und die kürzlich erfolgte marktübliche Übernahme durch Bayer stellen sicher, dass unsere Kunden und Partner die Unterstützung und langfristige Sicherheit haben, die sie für erfolgreiche KI-Strategien benötigen.

Um mehr über Blackfords maßgeschneiderten Ansatz für KI-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.blackfordanalysis.com und folgen Sie uns auf X und LinkedIn .

Über b-rayZ

Das in Zürich ansässige KI-Medizintechnikunternehmen b-rayZ wurde als Ausgründung des Universitätsspitals Zürich gegründet und unterstützt Frauen auf ihrem diagnostischen Weg mit einem maßgeschneiderten Ökosystem an Lösungen, das sich an klinischen Anforderungen orientiert. Mit innovativer KI-Technologie und jahrelanger klinischer Erfahrung in der Brustbildgebung bietet b-rayZ eine umfassende und dennoch benutzerfreundliche Lösung, die eine umfassende Reihe von branchenführenden KI-Modulen bereitstellt. Alle diese Module sind darauf ausgelegt, den Anforderungen von medizinischem Fachpersonal zu entsprechen und die tägliche Arbeit sowohl von medizinisch-technischen Radiologieassistenten und Radiologen als auch dem klinischen Management zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.b-rayZ.com . Folgen Sie uns auch auf LinkedIn , um die neuesten Nachrichten zu erhalten.

