Montag, 19. Februar Kopfrechnen. Ich habe das immer gerne gemacht und ich bin überzeugt, dass mir das an der Börse und auch im Berufsleben hilft, sehr schnell kalkulieren zu können. Und beim Kopfrechnen gibt es immer unterschiedliche Taktiken. Heute habe ich zB mit einem Podcastgast das "17 hoch 3" durchgerechnet und wir beide hatten andere Zugänge. Er hat 17x17 gerechnet, in dem er 17x10 =170 +7x17=109, also Zwischensumme 289 erreichte und diese dann wieder x10 und x7 genommen hat. Also 2890 merken und dann 7x289=2023 addieren, um auf das richtige Ergebnis 4913 zu kommen. Ich tue mir leichter, wenn ich es so angehe. 17x17 ist 20x17 minus 3x17, also 340 minus 51 ist 289. Und dann rechne ich 20x289 minus 3x289, also 5780 - (3x-300 - 3x11) 867, auch das ist 4913 ...

