Kursverluste vor allem an der US-Technologiebörse Nasdaq haben am Dienstag den Aktienhandel an der Wall Street geprägt. Anleger wirken verunsichert und haben einige Gewinne vom Tisch genommen. Am Mittwochabend stehen gleich mehrere wichtige Events an. Das Wichtigste aus dem heutigen US-Handel finden Sie hier im Überblick.Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten Nvidia hat am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...