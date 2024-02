Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) gibt heute den Abschluss einer Vereinbarung mit Gilead Sciences, Inc. über die Evaluierung von Antikörpern und die Gewährung von Optionen bekannt. Die Vereinbarung ermöglicht Gilead den Zugang zu Biocytogens umfangreicher, vollständig humaner Antikörperbibliothek, die gegen eine Vielzahl von therapeutischen Zielmolekülen entwickelt wurde. Über einen Zeitraum von drei Jahren wird Gilead interessante Zielmoleküle nominieren und die entsprechenden Antikörper evaluieren, mit der Option, ausgewählte Antikörper für die weltweite therapeutische Entwicklung zu erwerben.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Biocytogen eine Zahlung, um Gilead die Evaluierung bestimmter Antikörper gegen ein bestimmtes nominiertes Zielmolekül zu ermöglichen. Biocytogen hat Anspruch auf Optionsausübungsgebühren sowie auf Meilensteinzahlungen für die Entwicklung, Zulassung und den Verkauf jedes ausgewählten Antikörpers gegen die nominierten Zielmoleküle sowie auf Lizenzgebühren im einstelligen Bereich auf den Nettoumsatz.

Dr. Yuelei Shen, Präsident und CEO von Biocytogen, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gilead, einem Partner, der für seine Expertise in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung bekannt ist. Unsere umfangreiche Bibliothek von RenMice-abgeleiteten, vollständig menschlichen Antikörpern könnte Gilead als wichtige Ressource dienen, um die Entwicklung mehrerer neuartiger Antikörper-basierter Therapeutika zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten zu beschleunigen. Wir sind entschlossen, Gilead und unsere anderen Partner bei ihren Bemühungen um die Entwicklung von Medikamenten zum Wohle der Patienten zu unterstützen."

Über die vollständig menschliche Antikörperbibliothek von Biocytogen

Die Antikörperbibliothek von Biocytogen wurde mit Hilfe einer Reihe von proprietären RenMice Plattformen generiert, die gentechnisch entwickelt wurden, um die Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Therapeutika zu beschleunigen. Die RenMab-Mäuse tragen das gesamte Repertoire der variablen Regionen menschlicher Antikörper und können vollständig menschliche Antikörper mit hoher Diversität, geringer Immunogenität, hervorragender Spezifität und Affinität erzeugen und weisen hervorragende Entwicklungseigenschaften auf. Die zweite Generation der RenLite und RenNano Modelle, die gewöhnliche Leichtketten-Antikörper bzw. reine Schwerketten-Antikörper erzeugen, erleichtern die Erzeugung vollständig humaner multispezifischer Antikörper oder Nanokörper zusätzlich. RenMice wurden auch so konstruiert, dass ihnen bestimmte Zielmoleküle fehlen; diese gezielten Knockout-Plattformen können Antikörper mit einer größeren Sequenz- und Epitopvielfalt erzeugen. Diese Plattform erhöht die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung neuer, mit anderen Spezies kreuzreaktiver Antikörper, um das nachfolgende In-vivo-Screening und die Identifizierung differenzierter Antikörperkandidaten zu erleichtern. Eine Bibliothek mit verfügbaren Antikörpersequenzen und Charakterisierungsdaten steht für eine sofortige Bewertung und für Partnerschaftsmöglichkeiten bereit.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen basiert auf Gene-Editing-Technologie und nutzt gentechnisch veränderte, proprietäre RenMice (RenMab/RenLite/RenNano/RenTCR-mimic-Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimischer Antikörper. Das Unternehmen verfügt über eine Standardbibliothek mit mehr als 400.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen etwa 1.000 Zielmoleküle für die weltweite Zusammenarbeit. Mit Stand vom 30. Juni 2023 wurden weltweit 50 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von therapeutischen Antikörpern und multiplen klinischen Wirkstoffen, zur Auslizenzierung und zum Transfer sowie 42 RenMice-Lizenzprojekte für Zielmoleküle abgeschlossen. Dazu zählen mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (Multinational Pharmaceutical Companies, MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter der Untermarke BioMice einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://en.biocytogen.com.cn

