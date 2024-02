DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 17.080 Pkt - Compugroup sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Lang & Schwarz sind Compugroup Medical am Dienstagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Werten 4 Prozent höher gehandelt worden. Das Unternehmen plant höhere Dividenden und will diese verdoppeln. "Das kam gut an", sagte ein Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.080 17.068 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2024 16:25 ET (21:25 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.