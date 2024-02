Berlin (ots) -Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann macht vor der Bundestagsabstimmung über Waffenlieferungen an die Ukraine weiter Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Ich möchte, dass das Kind beim Namen genannt wird und das ist der Taurus-Marschflugkörper", sagte Strack-Zimmermann in der ARD-Talksendung "maischberger". Offene Kritik an Scholz vermied die FDP-Politikerin: "Es geht nicht um den Bundeskanzler, es geht um ein Waffensystem, das von großer Relevanz ist."Die FDP-Politikerin will am Donnerstag im Bundestag für den Unions-Antrag zu Taurus-Lieferungen stimmen. Sie betonte aber erneut, dass sie auch für den gemeinsamem Antrag von SPD, Bündnis 90/Grüne und FDP stimmen werde: "Es gibt einen Ampel-Antrag, der ist sehr weitgehend. Das war kein leichter Weg, das ist ein guter Antrag", sagte Strack-Zimmermann."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5718518