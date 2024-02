Erstmals soll es einem Menschen mit einem Gehirnimplantat von Elon Musks Medizintechnikfirma Neuralink gelungen sein, eine Computermaus nur per Gedanken zu steuern. Jetzt soll die Person so viele Klicks wie möglich generieren - auf der Maus. Ende Januar 2024 hatte Neuralink sein Gehirnimplantat erstmals einem Menschen eingesetzt. Jetzt soll es dieser Person gelungen sein, eine Computermaus nur per Gedanken zu steuern -Â ebenfalls eine Premiere.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...