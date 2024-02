Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BYD hat am Dienstag einen Verlust in Höhe von gut -4 % hinnehmen müssen. Das passt derzeit in das Bild, das die Chinesen abgeben. Denn: BYD ist derzeit nicht in der Lage, die guten Zahlen aus dem Unternehmen in eine konkrete Ausbruchssituation an den Börsen zu übersetzen. Jeder Ausbruchversuch ist auch in den vergangenen Tagen wieder abgebrochen worden. Ohne [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...