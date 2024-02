Krypto News: Web3 Spiel von Ubisoft & Unity für den Umweltschutz

Ein Krypto-Megatrend in diesem Jahr dürfte die Renaissance des GameFi-Marktes sein. Denn, nachdem die ersten Web3-Spiele die Nutzer aufgrund der zu starken Fixierung auf die monetären Aspekte den Spielspaß aus den Augen verloren haben, wurde bei der nächsten Generation der Blockchainspiele genau dieser Aspekt stärker beherzigt. Auf diesem revolutionären, wegweisenden und wachstumsstarken Sektor positioniert sich das neue "My Lovely Planet". Es wurde von führenden Spieleunternehmen entwickelt und soll zudem auch einen enormen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz leisten. Erfahren Sie nun, wie "My Lovely Planet" nicht nur für nachhaltigen Spielspaß, sondern auch einen nachhaltigen Planeten sorgen will!

So soll Web3-Spiel von Ubisoft und Unity sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen

Bei "My Lovely Planet" handelt es sich um ein seit 2020 entwickeltes Web3-Mobile-Game auf der Polygon-Blockchain, welches von Ubisoft, dem großen Spieleunternehmen, und Unity, der weltweit führenden Plattform für die Erstellung von Ausführung von Spieleinhalten, entwickelt wird. Gegründet wurde es von Clément Le Bras, einem erfahrenen Sozialunternehmer und Gründer von Lilo.org.

Innerhalb der Blockchainspiele-Plattform geht es darum, sich für Klima- und Umweltschutz starkzumachen. Jedoch sollen sich die guten Taten nicht nur auf das Spiel selbst beziehen, sondern vor allem auch einen Einfluss im echten Leben haben, was ein wenig an das Kryptospiel Chimpzee erinnert.

Bei "My Lovely Planet" spiegeln sich jedoch alle Handlungen innerhalb des Web3-Spiels auch im echten Leben wider. So werden durch das Pflanzen von Gewächsen im Blockchain-Game auch auf unserem Planeten Bäume gepflanzt.

Die Spieler können aber auch einen Schatz vom Meeresgrund bergen, um im Kryptogame eine Belohnung zu verdienen sowie in der echten Welt Plastik und Abfall aus den Ozeanen fischen zu lassen. Ebenso sollen sich bei "My Lovely Planet" die Handlungen positiv auf den Artenschutz auswirken.

Um dies zu realisieren, arbeitet das Team von "My Lovely Planet" zusammen mit einigen großen und namhaften NGOs wie PlasticBank, Sea Shepherd Conservation Society, The Eden Projects, Veritree und Un toit pour les abeilles. Gemeinsam sollen 1 Mrd. Bäume gepflanzt, 1 Mio. Tonnen Meeresabfälle beseitigt und 40.000 bedrohte Arten geschützt werden.

Schon jetzt wurde "My Lovely Planet" mit dem "Unity for Humanity Award" ausgezeichnet. Überdies wird auf der Website erwähnt, dass die nachhaltige Web3-Gaming-Plattform bereits auf 20.000 aktive Spieler kommt.

Nach der Vorlaufphase können die $MLC Coins nun im Presale für 0,088 USD erworben werden. Als Nächstes sollen die Listings stattfinden, bei denen der Coin für 0,1 USD eingeführt wird. Schon jetzt konnten darüber 2,6 Mio. USD erzielt werden.

Worum geht es genau bei "My Lovely Planet"

Die Plattform "My Lovely Planet" beinhaltet unterschiedliche Minispiele. So bauen die Gamer ihre eigene Insel auf und können über die gesammelten, durch Werbung verdienten oder in der Anwendung gekauften Samen diverse nachhaltige Projekte finanzieren.

Innerhalb der Spiele von "My Lovely Planet" dienen die Samen wiederum als eine In-Game-Währung, mit welcher sie im Game schnellere Fortschritte machen oder Spielgegenstände erwerben können.

Genannt wird dieser Utilitytoken der Ethereum-Layer-2-Lösung Polygon "My Lovely Coin" ($MLC). Somit ist die Kryptowährung auch CO2-neutral, um den nachhaltigen Idealen des Projekts optimal nachzukommen. Für den Umwelt-Fonds sind 20 % der Gesamtversorgung der MLC Coins vorgesehen.

Überdies werden auf der Plattform von "My Lovely Planet" NFTs angeboten, mit welchen sich die Missionen schneller erfüllen lassen können. Für die Charaktere können ebenso unterschiedliche Skins angelegt werden, um dem Blockchainspiel noch eine weitere Tiefe zu geben.

Zudem können die Spieler mit den NFTs auch dem Play-to-Earn-Bereich beitreten und Belohnungen in $MLC verdienen. Überdies gewähren die nicht fungiblen Token Zugang zu exklusiven Inhalten wie besonderen Minispiel-Wettbewerben mit exklusiven Belohnungen in $MLC Coins. Jedoch soll "My Lovel Planet" auch ein Hub für Free-to-Play-Games sein.

