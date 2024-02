Essen/Duisburg (ots) -



Der Betriebsrat von Thyssenkrupp Steel dringt auf den Bau einer weiteren Anlage zur Produktion von klimafreundlichem Stahl mit staatlicher Unterstützung. Noch in diesem Jahr müsse Deutschlands größter Stahlkonzern einen neuen Förderbescheid für eine zweite Direktreduktionsanlage (DRI-Anlage) in Duisburg einreichen, sagte Ali Güzel, der Vorsitzende des Betriebsrats am größten Duisburger Thyssenkrupp-Stahlstandort Hamborn-Beeckerwerth, im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe). "Spätestens 2030 muss die nächste DRI-Anlage hier stehen und laufen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Standort braucht eine Perspektive", sagte Güzel der WAZ. Der Arbeitnehmervertreter zeigte sich besorgt mit Blick auf die aktuelle Lage im Unternehmen. "Die Wolken über unserem Standort werden immer düsterer", sagte Güzel. "Dem Unternehmen geht es finanziell nicht gut."



