RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Die Außenminister der G20-Runde der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte treffen sich an diesem Mittwoch (18.00 Uhr MEZ) im brasilianischen Rio de Janeiro. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar sollen bei einer Arbeitssitzung unter dem Motto "Umgang mit internationalen Spannungen" die Lage in dem angegriffenen Land wie auch der Gaza-Krieg und der drohende Flächenbrand im Nahen Osten die wichtige Rolle spielen. Aus Deutschland will Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu dem zweitägigen Treffen anreisen.

Der G20-Runde gehören neben Deutschland, Frankreich und den USA unter anderem auch Russland und China an. Aus Russland wird Außenminister Sergej Lawrow in Rio erwartet. Die Gruppe steht für etwa 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft und 60 Prozent der Weltbevölkerung. Aktuell hat Brasilien den Vorsitz.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts hatte angekündigt, neben dem Austausch über die globalen Krisen und zum Multilateralismus werde es um Reformansätze für das internationale System gehen. Auch das Thema Nachhaltigkeit und Klimafragen würden diskutiert./bk/DP/mis