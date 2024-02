BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt am Mittwoch (14.45 Uhr) in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht für 2024 vor. Vergangene Woche hatte der Grünen-Politiker in Leipzig bereits angekündigt, die Bundesregierung werde ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich senken. So werde nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent erwartet. In der Herbstprognose war die Regierung noch von einem Wachstum von 1,3 Prozent ausgegangen.

Habeck bezeichnete diese Konjunkturaussichten als "dramatisch schlecht", Finanzminister Christian Lindner (FDP) nannte sie "peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich". Beide Minister wollen die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärken, die Vorschläge sind allerdings unterschiedlich. Die FDP hatte zuletzt als Reaktion auf einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Vertreter der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zu einem Treffen eingeladen./jml/DP/mis