The following instruments on XETRA do have their first trading 21.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.02.2024Aktien1 CA5499211046 Lululemon Athletica Inc. CDRAnleihen/ETF1 XS2739132897 ENI S.p.A.2 XS2760773411 Italgas S.P.A.3 XS2767979052 Infineon Technologies AG4 AU3CB0306934 Kreditanstalt für Wiederaufbau5 XS2769667234 Mizuho Financial Group Inc.6 DK0030393665 Nykredit Realkredit A/S7 XS2765027193 Raiffeisen Bank International AG8 DE000HLB54V8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB54X4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 IE000X8M8M80 First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF