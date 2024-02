Alle Augen auf Nvidia. Die Erwartungen der Analysten und Anleger sind im Vorfeld der heutigen Zahlen völlig überreizt und erfordern von Nvidia einen Herkulesakt, um noch positiv zu überraschen. Die HSBC konnte am Morgen mit einem positiven Ausblick für 2024 überzeugen. Die Anleger fokussierten sich zudem auf den starken Abschluss für 2023, auch wenn das 4. Quartal von Sondereffekten belasten wurde. Fresenius stagnierte hingegen. Die Zahlen für 2023 enttäuschten im Kern die Erwartungen der Analysten.Der Aktienhandel in Asien teilt sich am ...

