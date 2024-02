Nach dem impulsarmen Wochenauftakt haben die Anleger auch am Dienstag sehr zurückhaltend agiert. Der deutsche Leitindex DAX (WKN: 846900) bewegte sich in einer engen Handelsspanne und büßte unter dem Strich -0,14% auf 17.068 Punkte ein. Die Wall Street meldete sich mit Kursabgaben zurück. Wie schon am Montag startete der DAX etwas tiefer in den Tag und kam im frühen Handel bis auf 17.019 Punkte zurück. Dieser Rücksetzer markierte zugleich das Tagestief. ...

