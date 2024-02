Pernod-Ricard: Pullback beim Spirituosenhersteller!

Umsatzsteigerungen in den USA und in China erwartet!

Pernod Ricard (RI) - ISIN FR0000120693

Interessante Gap Ups vor und nach den Halbjahreszahlen bei Pernod-Ricard (RI)

Rückblick

Die Pernod-Ricard-Aktie verzeichnete im vergangenen Halbjahr einen Kursverlust von über 18 Prozent. Auffällig ist aber das Gap Up von 25 auf 26. Januar, dem eine Seitwärtsbewegung folgte. Der erneute Kursprung vom 14. auf 15 Februar ist dann wohl in Zusammenhang mit dem verkündeten Halbjahresergebnis zum 31. Dezember zu sehen. Die abschließende Pullback-Formation darf als bullisch interpretiert werden.

Pernod-Ricard-Aktie: Chart vom 20.02.2024, Kürzel: RRI, Kurs: 156.20 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Pullback wäre ein Bounce Richtung Norden zu erwarten, sofern die Kurse die Kerze vom Dienstag überschreiten.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der Tageskerze vom Montag und somit auch unterhalb der beiden EMAs wäre das Setup kaputt und wir müssten unsere Einschätzung zu Pernod Ricard neu justieren.ngesagt.

Meinung

Der zweitgrößte Spirituosenhersteller der Welt, bekannt durch Marken wie Glenlivet, Jameson und Chivas lag bei den Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen, Pernod-Ricard meldete einen Gewinn von 2,144 Milliarden EUR, was einem organischen Rückgang von 3 Prozent entspricht, aber leicht über den Erwartungen der Analysten liegt. Sie hatten einen Rückgang von 5,1 Prozent erwartet. Die Gewinne hatten allerdings seit dem Corona-Dämpfer kontinuierlich zugelegt. Fürs das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit Sitz in Paris mit Umsatzsteigerungen in den USA und in China.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 40.04 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 60.49 Mio. EUR

Meine Meinung zu Pernod-Ricard ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in RI.

Quellennachweis: https://www.onvista.de/aktien/kennzahlen/Repsol-Aktie-ES0173516115

Veröffentlichungsdatum: 21.02.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.