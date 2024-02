Alle Jahre wieder beginnt mit dem Frühling auch der Pollenflug: tränende Augen, Niesen, Asthma - Allergiker:innen wissen, was gemeint ist. Zum Glück gibt es praktische Apps, die Heuschnupfengeplagte vorwarnen. Wir stellen einige vor. Frühling lässt sein blaues Band ... Was bei den einen für Begeisterung, einen Energieschub und Freude über das Erwachen der Natur sorgt, treibt die anderen in die Verzweiflung: Der Frühling bringt nicht nur Krokusse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...