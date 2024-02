EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating

TeamViewer ist Klassenbester im Morningstar Sustainalytics ESG-Risiko-Rating vom Februar 2024

TeamViewer führt globales Ranking in der Branche "Enterprise & Infrastructure Software" mit über 430 Mitbewerbern an

Weltweit rangiert TeamViewer unter den Top 3 in der "Software & Services"-Branche mit insgesamt mehr als 1.000 bewerteten Unternehmen

Erneute Verbesserung des Ratings im Vergleich zum Vorjahr unterstreicht TeamViewers kontinuierliches Engagement in allen ESG-Bereichen

GÖPPINGEN, 21. Februar 2024: TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsplätzen, gehört in der jüngsten ESG-Risikobewertung des führenden Rating- und Analyseunternehmens Morningstar Sustainalytics zu den am besten bewerteten Softwareunternehmen weltweit. Im Februar 2024 bewertete Morningstar Sustainalytics TeamViewer mit einem ESG-Risiko-Rating von 8,6 Punkten , womit das Unternehmen deutlich besser als der Branchendurchschnitt von 22,1 Punkten platziert ist. Das Risiko für TeamViewer, wesentliche finanzielle Effekte durch ESG-Faktoren zu erleiden, ist laut Morningstar Sustainalytics damit zu vernachlässigen, während die meisten anderen Unternehmen in der Kategorie "mittleres Risiko" eingestuft sind. TeamViewer konnte sich im Vergleich zu 2022 nochmals um 1,3 Punkte verbessern und ist damit nun die Nummer Eins von mehr als 400 bewerteten Unternehmen innerhalb der Branche "Enterprise & Infrastructure Software". Darüber hinaus rangiert TeamViewer unter den Top 3 von mehr als 1.000 Anbietern in der breiter gefassten "Software & Services"-Industrie. Michael Wilkens, Chief Financial Officer bei TeamViewer: "Ich bin stolz auf unsere kontinuierlichen Fortschritte in allen ESG-Bereichen. Unsere hohen Ansprüche an Umwelt- und Klimaschutz und unser kontinuierlicher Fokus auf Vielfalt im Unternehmen sind die wichtigsten Treiber für die erneuten Verbesserungen. Ein verringerter CO2-Ausstoß sowie unsere Anstrengungen bei der Schaffung eines offenen und integrativen Arbeitsplatzes spiegeln unser Engagement in diesen Bereichen wider. Unseren Kunden, Mitarbeitenden, Aktionärinnen und Aktionären, Kreditgebern und der Gesellschaft zeigt das abermals verbesserte Rating, dass wir uns im Rahmen unseres globalen Programms c-a-r-e kontinuierlich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Gerade für Großunternehmen haben nachhaltige Geschäftspraktiken einen immer größeren Einfluss auf Kaufentscheidungen und wir positionieren uns hier als zuverlässiger Partner." TeamViewer hat sich der Science-based Targets Initiative (SBTi) verpflichtet und will seine Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 % reduzieren, also 10 Jahre früher als von der SBTi empfohlen, um eine Netto-Nullbilanz zu erreichen. Um über das eigene Unternehmen hinaus Einfluss zu nehmen, plant TeamViewer zudem auch seine Zulieferer schrittweise einzubeziehen und bis 2028 von allen Zulieferern Netto-Null-Ziele einzufordern. Die Zielvorgaben für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung mit 42,9% bzw. 25% hat das Unternehmen erreicht. Darüber hinaus hat TeamViewer im vergangenen Jahr das Ziel von 33% Frauenanteil im Management der gesamten Organisation erfüllt und strebt nun einen Anteil von 35% bis 2027 an. Das ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics bewertet zum einen die Exposition eines Unternehmens gegenüber den westlichen branchenspezifischen ESG-Themen, und zum anderen, wie gut das Unternehmen diese Risiken managt. Mit dieser mehrdimensionalen Messung gelangt Sustainalytics zu einem Gesamtwert für das ESG-Risiko, der über alle Branchen hinweg vergleichbar ist. Unternehmen werden in fünf verschiedene Risikokategorien eingeteilt, die von vernachlässigbar (0 - 10) über gering (10 - 20), mittel (20 - 30) und hoch (30 - 40) bis schwerwiegend (40+) reichen. Mehr über die ESG-Risiko-Ratings erfahren Sie hier . ### Über TeamViewer Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 630.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2023 verzeichnete TeamViewer Umsätze in Höhe von rund 627 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com . Pressekontakt

Martina Dier

Vice President, Global Communications

Telefon: +49 7161 60692 0181

E-Mail: press@teamviewer.com



Investor Relations Kontakt

Bisera Grubesic

Vice President, Investor Relations

Telefon: +49 7161 97200 81

E-Mail: ir@teamviewer.com

