Vernier/Ostermundigen (ots) -Der Touring Club Schweiz wird den Betrieb des neuen Camping Olivone im Tessin übernehmen, der sich derzeit im Bau befindet. Die Vereinbarung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 18. Dezember 2023 gutgeheissen. Damit ist der Weg frei für eine Partnerschaft, die dem ganzen Bleniotal bedeutende Vorteile bringt.Am 2. Oktober 2023 nahm das Projekt zur Wiederbelebung des Sportzentrums in Olivone Fahrt auf. An diesem Tag war offizieller Baubeginn für den neuen alpinen Campingplatz mit Schwimmbad, Spielplatz und öffentlichem Parkplatz. Im Rahmen der Arbeiten wird die bestehende Anlage energetisch saniert, und es werden neue Angebote für den Tourismus und die lokale Bevölkerung geschaffen. Sind die Arbeiten vollendet, verfügen Olivone und das ganze obere Bleniotal über einen Campingplatz mit 32 Stellplätzen, neun Mietunterkünften in Form von Bungalows und allen grundlegenden Services, die man auf einem Camping erwarten kann.Parallel zu den Bauarbeiten begann die Gemeindeverwaltung bereits früh mit der Suche nach einem Betreiber für den Camping. Zu diesem Zweck nahm sie mit der TCS Training & Freizeit AG Kontakt auf, einer Tochtergesellschaft des Touring Club Schweiz, die auf die Verwaltung von Campingplätzen spezialisiert ist. Das Interesse und die Begeisterung für das Projekt waren vom ersten Treffen an deutlich spürbar. TCS Camping präsentierte sich von Beginn weg als die ideale Wahl für den Betrieb der neuen Anlage. Die Erfahrung und umfassenden Referenzen verheissen einen erfolgreichen Betrieb des Camping Olivone.Die Gemeinde ihrerseits hat alles daran gesetzt, eine moderne und umfassende Anlage zu erstellen, die sowohl für den Tourismus als auch für die Wohnbevölkerung passende Angebote schafft. Dies wurde möglich dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem TCS, der fortlaufenden Koordination der Arbeiten mit dem Gemeindebauamt, der aktiven Unterstützung durch die Antenna Valle di Blenio der Standortförderung Bellinzonese e Valli (ERS-BV) sowie der engen Abstimmung mit dem Amt für Wirtschaftsförderung des Finanz- und Wirtschaftsdepartements des Kantons Tessin.Der Gemeinderat von Blenio, der die Vereinbarung mit dem TCS gutheissen musste, stimmte dem Geschäft in der Sitzung vom 18. Dezember 2023 zu. Die 25 Ratsmitglieder folgten dem Vorschlag der Exekutive einstimmig. Alle Seiten sind sehr zufrieden mit dieser Partnerschaft und die Bevölkerung steht dem Projekt sehr positiv gegenüber. In den kommenden Wochen werden die formellen Aspekte der Zusammenarbeit im Rahmen eines Betriebsvertrags geregelt. Der Vertrag ist auf 15 Jahre ausgelegt und kann nach Ablauf um zehn Jahre verlängert werden.TCS: Grösster Campinganbieter der SchweizMit 29 Anlagen und knapp einer Million touristischen Übernachtungen im Jahr 2023 ist der TCS der führende Campingplatzanbieter der Schweiz. Die Übernahme des Betriebs des Camping Olivone passt zur Strategie des TCS, diesen Geschäftsbereich weiterzuentwickeln und auch in den kommenden Jahren wesentliche Investitionen in diesem Bereich zu tätigen. Im Jahr 2024 feiert TCS Camping sein 75-jähriges Bestehen.Pressekontakt:Claudia Boschetti Straub, Bürgermeisterin von Blenio, claudia@comuneblenio.chStefano Bruni, Gemeindeschreiber von Blenio, cancelleria@comuneblenio.ch, 091 872 11 39Vanessa Flack, Mediensprecherin TCS, vanessa.flack@tcs.ch, 058 827 34 41Original-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuell