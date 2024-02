© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Der Gewinn von HSBC ist im abgelaufenen Quartal um vier Fünftel abgesackt, nachdem die Großbank Abschreibungen auf ihre China-Beteiligung vornehmen musste. Ist die Strategie der Firma ein Fehler?Die britische Großbank HSBC Holdings hat für das vierte Quartal einen Gewinnrückgang von 80 Prozent gemeldet, nachdem sie unerwartete Belastungen durch Beteiligungen an einer chinesischen Bank und den Verkauf ihres französischen Privatkundengeschäfts verkraften musste. Der Gewinn vor Steuern fiel in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres auf eine Milliarde US-Dollar, verglichen mit 5,05 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die in London ansässige Bank in einer …