Mit dem AR-/VR-Headset Vision Pro hat Apple kürzlich die erste völlig neue Produktkategorie seit der Apple Watch im Jahr 2015 auf den Markt gebracht. Damit verbunden sind allerdings auch ganz neue Herausforderungen für den Tech-Riesen: Laut Bloomberg-Experte Mark Gurman geben einige der ersten Käufer das Gerät schon wieder zurück.Der US-Verkaufsstart der Vision Pro am 2. Februar ist inzwischen rund zweieinhalb Wochen her, folglich endete für die ersten Käufer des neuen Geräts in der Vorwoche die ...

