Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of China (chinesische Notenbank) hat gestern den Referenzzinssatz für Hypotheken um 25 Punkte auf 3,95% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Warum setze die BoC diesen Schritt?Der Immobiliensektor bzw. das Baugewerbe sei einer der großen Nutznießer während der Boomjahre gewesen. Seit den Problemen der Immobilienentwickler wie z.B. Evergrande herrsche ein großer Vertrauensverlust bei Immobilieninvestments. Es sei eine Kettenreaktion. Stark vereinfacht gesagt; werde weniger gebaut, gehe auch die Nachfrage nach Baurohstoffen zurück. Architekten, Tischler, Installateure usw. würden darunter leiden. In Summe falle die Konsumbereitschaft. Mit der Zinssenkung wolle die Bank of China dem Immobilienmarkt unter die Arme greifen und so indirekt den Konsum ankurbeln. ...

