Audi-CEO Gernot Döllner soll auch das Ressort Entwicklung der Volkswagen-Marke übernehmen. Laut einem Medienbericht bleibt der aktuelle Eintwicklungsvorstand Oliver Hoffmann aber bei der Marke - allerdings in anderer Funktion. Wie das "Handelsblatt" aus Kreisen des Volkswagen-Konzerns erfahren haben will, werde Audi-Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann seinen Posten an Markenchef Gernot Döllner übergeben und künftig das Formel-1-Engagement der Ingolstädter ...

