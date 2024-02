Hamburg (ots) -



Im Oktober wird sie 30 Jahre alt, aber schon jetzt denkt Valentina Pahde viel über den runden Geburtstag nach. "Ich habe lange gehadert", verrät die Schauspielerin diese Woche im Gespräch mit GALA. Der Grund: "Ich wollte immer jung Mama werden, habe aber meinen Fokus in den letzten zehn Jahren auf meine Karriere gelegt."



Außerdem hatte die "GZSZ"-Darstellerin in der Vergangenheit kein Glück bei ihrer Partnerwahl. Valentina Pahde zu GALA: "Es gibt ja heutzutage auch andere Wege, um an sein Ziel zu kommen. Daher lasse ich mich bei dem Thema Kinderwunsch nicht mehr stressen."



