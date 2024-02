EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Exasol stellt neues Portfolio an KI-Tools zur Beschleunigung von Datenanalysen in Unternehmen vor Espresso AI bietet einen kostengünstigen Zugang zu KI und ermöglicht es Kunden, teure und zeitaufwändige Experimente zu vermeiden und einen sofortigen ROI zu erzielen Nürnberg/Las Vegas, 21. Februar 2024 - Exasol, Anbieter von Hochleistungs-Analytics-Datenbanken, kündigte heute auf der TDWI Transform 2024 die Einführung von Espresso AI an, das aus mehreren Technologien für künstliche Intelligenz (KI) besteht. Espresso AI unterstützt Unternehmen dabei, Datenanalysen schneller, kosteneffizienter und flexibler durchzuführen. Mit den neuen Funktionen gibt Espresso AI Unternehmen alle notwendigen Werkzeuge an die Hand, um die Kraft ihrer Daten für fortschrittliche KI-gestützte Einblicke und datengestützte Entscheidungen zu nutzen. Mit Espresso AI sind Datenteams in der Lage, geschäftskritische Anwendungsfälle wie Nachfrageprognosen, Betrugserkennung und Kündigungsvorhersagen effizient umzusetzen. Exasol hat seine vielseitige Query Engine Exasol Espresso mit Espresso AI erweitert und kombiniert damit KI und Business Intelligence (BI). So erhalten Unternehmen bessere BI-Berichte mit prädiktiven Machine-Learning-Modellen (ML). Espresso AI nutzt dabei die branchenführende Expertise von Exasol im Bereich Datenmanagement und -analyse und optimiert Datenextraktions-, -lade- und -transformationsprozesse. Dies gibt Anwendern die Flexibilität, sofort im großen Maßstab mit neuen Technologien zu experimentieren, unabhängig von etwaigen Beschränkungen ihrer Infrastruktur - egal ob sich ihre Daten on-Premise, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung befinden. Kosten und Aufwand für die Datenbewegungen können reduziert und gleichzeitig neue Technologien wie große Sprachmodelle (LLMs) mit wenigen Klicks in die Datenbank integriert werden. Durch die Optimierung wichtiger Schritte bei der Datenvorbereitung beschleunigen Unternehmen die Implementierung von KI- und ML-Lösungen und stellen gleichzeitig die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Daten sicher. Espresso AI ist ab sofort für Exasol Espresso-Kunden verfügbar und bietet tief integrierte KI-Funktionen und ML-Tools, darunter: ? evoML-Integration: Mit dem autoML-Tool von TurinTech können Anwender durch den Einsatz von ML-Modellen die Performance ihrer Abfragen direkt in ihrer Datenbank maximieren. ? Exasol AI Lab: Mit dem AI Lab bietet Espresso AI eine neue containerbasierte Lösung, die es Data Scientists ermöglicht, die In-Memory-Analytics-Datenbank von Exasol in ihr bevorzugtes Data-Science-Ökosystem zu integrieren. So sind sie in der Lage, schneller optimierte KI-Modelle zu erstellen und diese in großem Maßstab einzusetzen. ? Veezoo-Integration: Diese jüngste Ergänzung zu Espresso ermöglicht es Kunden, Datenbankabfragen in natürlicher Sprache zu stellen und sofort verlässliche Antworten aus Milliarden von Datensätze zu erhalten. Die KI-Funktion von Veezoo bietet zudem intelligente Vorschläge für Folgefragen, um die Datenexploration zu verbessern und die Datenanalyse in eine attraktive und interaktive Erfahrung zu verwandeln. Exasol und TurinTech: Automatisch KI-Modelle erstellen, optimieren und bereitstellen Exasol hat seine Plattform nativ mit dem preisgekrönten evoML-Produkt von TurinTech integriert, damit Kunden das volle Potenzial ihrer Daten nutzen können. Durch die Kombination der Stärken beider Plattformen können Unternehmen die Vorteile fortschrittlicher Datenanalyse mit KI nutzen, um schneller tiefergehende Dateneinblicke zu gewinnen. Dies bedeutet Ergebnisse innerhalb von Tagen anstatt Wochen, was die Produktivität sowohl der technischen als auch der Business-Teams steigert. Dank der am Markt einzigartigen Leistungsfähigkeit von Exasol's parallelen Ausführungsengine können Benutzer statistische Modelle auf riesigen Datenmengen in Rekordgeschwindigkeit durchführen. All dies wird ergänzt durch leicht verständliche Visualisierungen und einem transpartenten Modell-Code. "Durch die Zusammenführung von Exasols hochleistungsfähiger Analytics-Datenbank mit TurinTechs fortschrittlicher KI-Technologie ermöglichen wir es BI-Teams, eigenständig hochwertige ML-Modelle zu erstellen und zu erforschen, ohne Ressourcen ihrer Data-Science-Teams in Anspruch nehmen zu müssen", so Leslie Kanthan, CEO und Gründer von TurinTech AI. "Durch die Integration unserer evoML-Plattform mit Exasol Espresso können Unternehmen KI und LLMs nutzen und so umfassende Verbesserungen im Bereich Data Analytics erzielen." Exasol AI Lab: Optimierte KI-Modelle schneller erstellen und in großem Umfang einsetzen Das Exasol AI Lab, eine neue vorkonfigurierte Container-basierte Lösung, ermöglicht es Data Scientists, die In-Memory-Analytics-Datenbank von Exasol nahtlos und schnell in ihr bevorzugtes Data-Science-Ökosystem zu integrieren. Das AI Lab ist der ideale Ausgangspunkt, um KI-Anwendungsfälle für Exasol zu implementieren. Es unterstützt jede beliebige Data-Science-Sprache und bietet eine umfangreiche Liste von Technologie-Integrationen, darunter PyTorch, Hugging Face, scikit-learn, TensorFlow, Ibis, Amazon Sagemaker, Azure ML, Jupyter und vieles mehr. Mit dieser neuen Funktionalität können Datenwissenschaftler Exasol einfach für KI-bezogene Aufgaben nutzen, wie die Daten-Beladung bwz. -Aufbereitung sowie das Trainieren, Optimieren und Ausführen von statistischen Modellen. Dazu Jörg Tewes, CEO von Exasol: "Die neuen KI-Funktionen von Exasol zeigen unser Engagement, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden einen entscheidenden Mehrwert zu bieten. Mit dem Fokus auf Datenaufbereitung, fortschrittliche KI-Integration und strategische Partnerschaften ist Exasol in der Lage, Unternehmen zu befähigen, den Wert von KI-gesteuerten Analysen zu bergen. So können sie in der heutigen datengetriebenen Wirtschaft wachsen, unabhängig davon, ob sie gerade erst mit ihrer KI-Reise beginnen oder ob sie nach Möglichkeiten suchen, KI abseits des Proof of Concept in großem Umfang in der Praxis einzusetzen." Weitere Informationen zu Espresso AI finden Sie unter www.exasol. com/espresso.

Über Exasol

Exasol ist der Anbieter hochleistungsfähiger Analytics-Datenbanken. Die Lösung erhöht die Produktivität, bietet unvergleichliche Kosteneinsparungen und Flexibilität, um die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, neu zu definieren - zu ihren eigenen Bedingungen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Exasol unterstützt Unternehmen bei der Umwandlung von Business Intelligence (BI) in bessere Erkenntnisse mit Exasol Espresso, der weltweit schnellsten und vielseitigsten Abfrage-Engine, die in bestehende Datenstacks integriert werden kann. Mit seiner speziell entwickelten spaltenbasierten Datenbank, der Massively Parallel Processing-Architektur und den Auto-Tuning-Fähigkeiten dient Espresso als einfach zu implementierender BI-Beschleuniger, der mit jedem Daten-Tool zusammenarbeitet, um komplexe Abfragen zu beschleunigen und Erkenntnisse in höchster Geschwindigkeit zu liefern. Mit Exasol Espresso können Unternehmen größere Datenmengen in schnellere, tiefere und kostengünstigere Erkenntnisse umwandeln. Exasol bietet zudem durch reduzierte Lizenz-, Implementierungs-, Wartungs- und Schulungskosten ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem ROI von über 300 %. Mit Exasol haben Unternehmen die Flexibilität, Daten in der Cloud, als SaaS, on-Premises oder hybrid zu verwalten, ohne dass es zu Unterbrechungen durch Rip-and-Replace kommt. Schließen Sie sich den größten Marken der Welt an - wie T-Mobile, Otto und Allianz - und lassen Sie die Konkurrenz mit Exasol hinter sich. Beschleunigen Sie Ihre Einblicke auf die Geschwindigkeit des Jetzt, ohne Kompromisse einzugehen. Erfahren Sie mehr unter www.exasol.com und www.exasol.com/espresso/ und folgen Sie uns auf LinkedIn. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Exasol AG Angela Surrusco

