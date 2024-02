Pünktlich zum Jahreswechsel kippte die Aktie des dänischen Windkraftanlagenherstellers Vestas in ein Korrekturszenario. In den letzten Wochen 2023 haussierte die Aktie noch auf beeindruckende Art und Weise. Spätestens der Bruch des bis dahin dominierenden Aufwärtstrends leitete die Korrektur ein. In den letzten Wochen versuchte sich Vestas nun daran, einen Korrekturboden auszubilden. Im Bereich von 25 Euro schien dieses zunächst gelungen zu sein. ...

